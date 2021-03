Il disagio nella cultura. Il suono e la furia….di Ruben Ricca

Da quando il drammaturgo americano Edward Albee ha scritto “Chi ha paura di Virginia Woolf?” fino ad oggi la domanda rimane la stessa. Chi teme di vivere la vita senza false illusioni? O meglio, chi teme di affrontare la vita reale?

Non è una delle possibilità dell’artista? Confrontare la società con le sue bugie? Albee non fa altro che insistere sul fatto che in ciò che viviamo c’è un conflitto.

Per questo siamo andati a chiedere ai cittadini di questa provincia se erano d’accordo con le attività culturali che venivano generate nella nostra società. Il semplice fatto di chiedere, di dare voce alla gente ha scatenato una serie di reazioni inaspettate. Dalla più assoluta apatia alla repressa rabbia perché nulla cambi.

Cosa c’è, non si può chiedere alla gente? Al cittadino soltanto lo si ama come spettatore? come un inutile pupazzo seduto su una poltrona?

Da dove viene la paura che le cose cambino? Da dove viene la paura di una cultura più ricca, di più qualità?

Lasciate che vi dia una notizia, è solo l’inizio.

Non vorrei essere felice a condizione di essere imbecille (diceva Voltaire)

Rubén Ricca

(regista e autore)

