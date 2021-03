Minardo. “Vaccini presso le aziende siciliane, andiamo avanti”

“L’alleanza con le imprese per vaccinare direttamente in azienda (nel rispetto delle priorità stabilite dal piano nazionale) messa in atto dalla Regione Lombardia è la strada giusta e spero venga presto seguita da altre regioni”: è l’auspicio del nostro leader, Matteo Salvini, che condivido in pieno e ovviamente faccio mio attivandomi da subito per la Sicilia. Dobbiamo usare ogni possibile mezzo per rendere più efficiente la lotta contro il virus e fare in modo che le vaccinazioni volontarie procedano finalmente in maniera spedita. Quello delle somministrazioni di vaccino ai lavoratori direttamente nelle aziende è un altro modo, ottimo, per seguire la giusta direzione. In Sicilia in particolare, afferma il Segretario Regionale della Lega Sicilia Nino Minardo, ho apprezzato in questi giorni la Confapi che ha lavorato per la sperimentazione pilota della vaccinazione aziendale in alcune aree industriali della nostra Regione già a partire dalla prossima settimana e grazie ad accordi specifici tra le ASP e le aziende. Anche sul versante di una possibile produzione di vaccini in Sicilia noto con soddisfazione che qualcosa si sta muovendo e del resto la avevo sollecitata già da un po’.

Sono certo che il ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, non farà mancare il suo sostegno ad ogni nostra iniziativa che, con il conforto delle strumentazioni scientifiche, possa portare ad una produzione di vaccini in impianti siciliani.

