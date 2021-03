Messico, 10 donne uccise e denunciati 6 stupri ogni ora.

Timore, insicurezza, diseguaglianza sono sostantivi appropriati per le donne messicane, oggetto di femminicidi quotidiani. Uno dei peggiori paesi al mondo in cui essere nata donna, in base alla lista di rischio fornita dalle organizzazioni umanitarie internazionali. In Messico, ogni giorno vengono uccise 10 donne e ogni ora vengono denunciati sei stupri secondo i dati ufficiali. Motivi che hanno indotto migliaia di persone vestite di nero e sciarpe viola a riversarsi nel centro storico di Città del Messico protestando con slogan e striscioni. Colpisce l’atteggiamento della polizia della capitale che ha sbarrato la strada alla protesta disperdendo i manifestanti con bombe lacrimogene. “Siamo qui per alzare il coro delle proteste per rendere giustizia alle donne. Ieri è toccato a mia figlia, domani potrebbe essere un’altra ragazza”, ha detto Irma Quesada, 39 anni, che ha raccontato che sua figlia di 12 anni è stata violentata la scorsa settimana. La minore è attualmente ricoverata in ospedale, poiché secondo la madre, “l’aggressore non essendo stato in grado di ucciderla, le ha pugnalato il viso”. La madre affranta ha affermato che il presunto aggressore è in stato di fermo, ma che le autorità le hanno detto che “non ci sono prove sufficienti” per incriminarlo. In precedenza, più di 2.500 donne messicane, comprese le cantanti Natalia Lafourcade e Julieta Venegas – hanno firmato una lettera chiedendo al presidente, Andrés Manuel López Obrador, più sicurezza nazionale contro crimini e aggressioni. “Il Palazzo Nazionale era protetto dalla polizia davanti a un corteo di donne che condannavano femminicidi e stupratori”, si legge nella lettera in riferimento alle barriere poste intorno alla sede del governo. Azione duramente criticata dalle femministe e che il presidente Obrador ha giustificato essere necessarie a protezione dell’edificio secolare. Nel pomeriggio, un contingente di manifestanti ha abbattuto una parte della recinzione al grido “sì, potrebbe”. “Siamo stufe dei diversi tipi di violenza che vengono perpretati contro di noi”. Globalmente solo meno del 30% i crimini indagati per femminicidio e più della metà di essi rimangono impuniti. Nella capitale messicana e in altre città come Hermosillo, nel nord del Paese, i nomi delle strade sono stati cambiati con quelli delle vittime di femminicidio. Il governo di López Obrador ha assicurato ieri di aver preso provvedimenti in merito e di aver mostrato progressi nella sua strategia per ridurre la violenza di genere, sebbene il Segretario degli Interni, Olga Sánchez Cordero, abbia riconosciuto che “siamo ancora in debito nei confronti delle donne”. Il Messico va in galera una donna che abortisce dopo essere stata violentata dallo stupratore di turno” si legge nella lettera firmata da 2.514 donne provenienti da vari ambiti della vita pubblica del Paese.

