Territorio. A Ragusa, dopo sollecitazioni, al via lavori rotatoria via Di Vittorio

Da una nota di Palazzo dell’Aquila si apprende che sono stati avviati i lavori per la rotatoria di via Di Vittorio all’incrocio con via Epicarmo a Ragusa.

Non possiamo che esprimere plauso per l’inizio dei lavori attesi da anni, dopo una prima sperimentazione anche questa amministrazione ha voluto, di nuovo, verificare e ottimizzare il progetto, si arriva, alfine, all’inizio dei lavori che, ci preme sottolineare, il Movimento Territorio aveva sollecitato di recente.

Da voci circolanti in ambienti bene informati, apprendiamo che anche per l’incrocio sottostante, della stessa via con via Diodoro Siculo, si sta pensando a qualcosa per rendere più fluido il traffico.

Anche per questo incrocio Territorio è intervenuto più volte, in un’ottica esclusivamente propositiva e di sollecitazione per i tempi spesso troppo lunghi di realizzazione di indispensabili piccole infrastrutture, ancorché imposti da esigenze di bilancio.

Con l’avvicinarsi della bella stagione e la ripresa dei lavori di asfaltatura delle vie cittadine si potrà procedere ad una funzionale riqualificazione per le condizioni del traffico cittadino che soffre di strade dissestate e di nodi viari per i quali è necessario trovare soluzioni adeguate, unitamente a maggiori controlli della polizia urbana per eliminare, prima di tutto, le diverse criticità che rallentano il normale fluire del traffico, con riferimento, in particolar modo, alla sosta selvaggia all’interno e in prossimità delle rotatorie.

