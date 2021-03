Pozzallo. Si apre cantiere per la riqualificazione della Balata

Si apre oggi il cantiere per la riqualificazione della zona Balata.

I lavori consistono nella realizzazione di una pista ciclabile, nella sistemazione del parcheggio adiacente, nella valorizzazione e recupero della porzione della vecchia pavimentazione esistente, nella realizzazione di una nuova illuminazione e videosorveglianza e nell’inserimento di elementi di arredo urbano e messa in dimora di essenze arboree.

La Balata, per i pozzallesi e i turisti, è una scogliera molto frequentata nel periodo estivo ed è stata sede nel passato del cantiere navale Amenta, in cui sono stati costruiti tanti bastimenti che hanno fatto grande la marineria pozzallese.

E’ proprio in questo luogo, che il musicista di fama internazionale Francesco Cafiso, ha ambientato la sua ultima opera musicale, traendo spunto dalle vicende del veliero britannico “Irene of Boston”, che ha concluso il suo ultimo viaggio proprio in questo splendido tratto di costa pozzallese.

L’Opera è stata finanziata dal Governo Nazionale per un importo di € 250.000.

Salva