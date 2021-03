Cresce il numero dei contagi a Santa Croce Camerina

Altri quattro casi di positività al COVID-19 a Santa Croce Camerina. Lo comunica il Sindaco Giovanni Barone che parla di test molecolare eseguiti ai componenti di uno stesso nucleo familiare, che appartengono allo stesso focolaio già monitorato.

“Sono ulteriori casi che ci preoccupano – commenta Giovanni Barone – nonostante siano casi monitorati e che NON fanno parte di ulteriori focolai. Nei giorni scorsi ho chiesto al Presidente della Regione, Nello Musumeci, la chiusura temporanea degli istituti scolastici in città e siamo in attesa di risposta.

Intanto chiedo ai miei concittadini, tutti, prudenza e di usare sempre e correttamente indossata la mascherina che è un ottimo strumento preventivo al contagio da COVID. Con un po’ di attenzione e responsabilità potremo essere in grado di far diminuire il numero dei contagi in città. Prudenza ed evitiamo gli assembramenti.

Ad oggi i casi di positività al virus a Santa Croce Camerina sono 39 (trentanove).”

