Caso Covid a Ragusa. Disposta la chiusura della piscina comunale

E’ stata disposta la chiusura immediata della piscina comunale di via Magna Grecia a Ragusa in quanto una delle società sportive che utilizzano l’impianto per gli allenamenti, ha informato il Comune che un proprio atleta è risultato positivo al Covid.

Alla luce di tale comunicazione, è dunque scattato il provvedimento di chiusura dell’impianto disposto del dirigente del Settore Sport in attesa delle operazioni di sanificazione della struttura stessa e di tutti gli adempimenti previsti dal personale sanitario. In ottemperanza alla normativa di settore tutte le persone presenti nell’impianto comunale si dovranno sottoporre al tampone con l’obbligo di avvisare il proprio medico di famiglia.

Apposita comunicazione è stata inviata all’ASP per i provvedimenti di competenza.

