Mappa dei contagi: aumento dei casi e un decesso in provincia

Peggiora la curva dei contagi in Provincia di Ragusa. Nelle ultime 24 ore è stato registrato un notevole aumento dei contagi e un nuovo decesso. Si tratta di un 78enne di Acate deceduto nella sua abitazione. Secondo l’ultimo bollettino del 9 marzo i casi di positività al Covid-19 sono 427 (ieri erano 393) di cui 394 in isolamento domiciliare, 26 ricoverati e 5 nella Rsa di Ragusa. I contagi salgono nella città di Ragusa che mantiene il primato per casi in provincia con 90 positivi, preoccupa ancora la situazione a Scicli (66), Acate (41), e Santa Croce Camerina (39) in cui si registra un’impennata dei casi non indifferente. Le positività da coronavirus aumentano anche a Ispica, Modica e Pozzallo, ma di poco, mentre resta stabile la curva a Vittoria (74). La situazione negli ospedali resta uguale a ieri: i ricoveri sono 26 di cui 24 al Giovanni Paolo II di Ragusa (19 in malattie infettive, 5 in terapia intensiva) e due all’ospedale Guzzardi di Vittoria.

Questa la suddivisione per città: Acate (41), Chiaramonte Gulfi (1), Comiso (17), Giarratana (4), Ispica (18), Modica (16). Segue Monterosso Almo (2), Pozzallo (26), Ragusa (90), Santa Croce Camerina (39), Scicli (66) e infine Vittoria (74).

Dall’inizio della pandemia i guariti sono 7890 mentre i decessi 203.



