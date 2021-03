Nuove diplomate in casa Kudos Modica

Le due istruttrici Kudos Modica, Eugenia Cannata ed Emanuela Terranova, dopo due anni di formazione, superano con successo l’esame, tenutosi Online mercoledì 03 Marzo, ottenendo il diploma di Tecnico Societario FGI (Federazione Ginnastica d’Italia).

Eugenia ed Emanuela, che seguono con passione il settore Kudos di Pozzallo, attualmente fermo a causa delle disposizioni anti-covid, non vedono l’ora di poter riprendere gli allenamenti con le loro ginnaste.

“La società è in continua crescita…”, dice il Presidente della Kudos Elisabetta Puglisi, “…con questo nuovo traguardo il nostro staff è composto da un Tecnico Federale, due Tecnici Regionali e due Tecnici Societari, che sono sempre in continua formazione per offrire il meglio ai nostri atleti”.

