Ragusa. Bonus sociale TARI – anno 2021

Il Settore Tributi del comune di Ragusa informa gli utenti del servizio Tari che fino al 30 giugno prossimo è possibile presentare la domanda per richiedere il Bonus sociale TARI – anno 2021.

Potranno inoltrare l’istanza, il cui modello è pubblicato sul sito istituzionale del Comune unitamente al bando Isee 2021, i nuclei familiari titolari di utenze domestiche residenti nel comune di Ragusa che abbiano i seguenti requisiti:

– Un indicatore ISEE ordinariio non superiore a € 3.000,00 in corso di validità alla data di presentazione dell’istanza che potranno beneficiare dell’esenzione tariffaria totale;

– Un indicatore ISEE ordinario pari o inferiore ad € 8.265,00 euro in corso di validità alla data di presentazione dell’istanza, che potranno beneficiare della riduzione tariffaria pari alla quota variabile del tributo;

– Un indicatore ISEE ordinario non superiore ad € 20.00,00 euro, con almeno 4 figli a carico (famiglia numerosa), in corso di validità alla data di presentazione dell’istanza, che potranno beneficiare della riduzione tariffaria pari alla quota variabile del tributo. Gli utenti del servizio TARI in possesso dei requisiti sopraindicati potranno quindi presentare istanza di ammissione, debitamente compilata e firmata, allegando l’indicatore ISEE ed il documento di riconoscimento, entro il 30/06/2021. Tutta la documentazione richiesta dovrà essere trasmessa a:ufficio.protocollo@comune.ragusa.gov.it o protocollo@pec.comune.ragusa.gov.it oppure presentata all’ufficio protocollo del Comune di Ragusa sito in corso Italia n. 72. Il modulo per la richiesta del bonus TARI oltre che essere scaricato dalla home page del sito del Comune “Tasse e Tributi” (Portale del contribuente) – Servizio TARI, potrà anche essere ritirato presso l’ufficio tributi sito in Via Mario Spadola 56..

Salva