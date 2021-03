Norme anti-covid. Modica. Finanza chiude bar, sanzioni a clienti

Sabato sera, intorno alle 20, i finanzieri della Tenenza di Modica sono intervenuti in un noto bar, all’interno del quale è stata accertata la presenza di clienti, nei cui confronti avveniva la somministrazione con servizio al tavolo ben oltre l’orario consentito dalle vigenti misure emergenziali. Sette clienti sono, dunque, stati identificati e nei loro confronti è stata irrogata la sanzione amministrativa di 400 euro. Sanzionato anche il titolare del bar, nei cui confronti, per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, è stata altresì disposta la chiusura provvisoria dell’esercizio per cinque giorni. Come dimostrato dai dati sinora raccolti, il rispetto delle misure di contenimento dell’epidemia da parte di tutti i cittadini rappresenta, assieme agli sforzi profusi dal personale sanitario impegnato nella gestione dei casi più gravi di “Covid-19” e nella vaccinazione su larga scala, uno degli elementi fondamentali della lotta contro il virus.Con l’approssimarsidella bella stagione, che potrebbe incoraggiare momenti di aggregazione soprattutto daparte dei giovani, sinora lungamente penalizzati dalle restrizioni imposte, deve essere mantenuta alta la soglia di attenzione.

Nel caso del bar di Modica è stato necessario sanzionare e chiudere provvisoriamente il locale, per interrompere un comportamento che, oltre a non rappresentare un buon esempio soprattutto per i più giovani, è risultato particolarmente irrispettoso nei confronti di tutti gli esercenti che si attengono scrupolosamente alle stringenti ma indispensabili regole imposte dal periodo emergenziale. Le attività di controllo sulla corretta osservanza delle misure di contenimento dell’epidemia da “Covid-19” proseguiranno con incisività anche nei prossimi giorni così come continuerà,di pari passo,il monitoraggio del territorio nell’ambito degli altri servizi di istitutoche la Guardia di Finanza assicura quotidianamente.

