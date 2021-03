Pozzallo. L’8 marzo apre simbolicamente le porte il “Laboratorio mimosa”.

L’8 marzo L’Istituto Comprensivo Antonio Amore di Pozzallo apre simbolicamente le porte del “Laboratorio mimosa”.

L’idea, lanciata dalla prof.ssa Modica e avallata con entusiasmo dalla Dirigente Scolastica Veronica Veneziano, nasce dal titolo del libro “Mimosa in fuga”, la storia di un rametto di Mimosa che non vuole essere solo un fiore da donare.

Il gruppo di lavoro formato dalle docenti Armeri, Assenza, Buscemi, Modica e Sambito ha promosso la realizzazione del laboratorio Mimosa che contiene libri, materiali audiovisivi e contenuti didattici riguardanti l’universo femminile. Un progetto didattico che mette al centro la sensibilizzazione verso il concetto di Pari opportunità, di educazione al rispetto dell’altro, valorizzando le diversità. In tal modo si dà la possibilità agli alunni dell’istituto, dai più piccoli ai più grandi, di approfondire il tema, attraverso la promozione dell’ascolto, della lettura e della ricerca. Il Laboratorio consta di tre sezioni: infanzia, primaria e secondaria ed è altresì inserito nel progetto “Scuola amica”, promosso dall’Unicef.

La realizzazione della sezione della biblioteca è stata possibile anche grazie alla donazione di libri da parte dell ’intera comunità scolastica.

Salva