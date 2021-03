Casa Quasimodo. Dipasquale: “Accolto allarme di cui il Pd si era fatto interprete”

“Apprendo da una nota stampa di stamattina che la Giunta regionale ha deliberato l’avvio delle procedure necessarie e previste dalla legge per per l’acquisto e la valorizzazione della casa natale di Salvatore Quasimodo, a Modica, stanziando un milione di euro. Sono molto contento perché il Governo regionale ha raccolto l’allarme di un territorio, rilanciato dal Partito Democratico in Commissione Bilancio, per una vicenda che rischiava di far perdere alla collettività un patrimonio importantissimo. Bene anche la decisione di inserire l’immobile nel circuito delle case-museo della Sicilia, ma si faccia attenzione a non mortificare il ruolo dell’associazione Proserpina che da sempre si è occupata della casa natale del Premio Nobel per la Letteratura, gestendola e rendendola sempre di più uno dei luoghi simbolo della città di Modica”. Così l’on. Nello Dipasquale commenta la notizia di oggi sulla decisione della Giunta regionale di acquistare la casa natale di Salvatore Quasimodo

