Vittoria. Ordinanza Commissione per il contrasto Covid-19

La Commissione straordinaria del comune di Vittoria firma una nuova ordinanza che vieta lo stazionamento ed il consumo di bevande alcoliche nei luoghi pubblici o aperti al pubblico.

Con l’ordinanza n.6 del 4 marzo 2021, è stato disposto il divieto con decorrenza da oggi 5 marzo, e fino al 30 aprile del 2021, attuale termine dello stato d’emergenza sanitaria in tutta l’area portuale della frazione di Scoglitti, ivi comprese le riviere Kamarina e riviera Lanterna, le piazze Cavour e Sorelle Arduino il divieto è esteso a chiunque – nelle giornate del venerdì, sabato e domenica dalle ore 18:00 alle ore 22:00 di stazionare al di fuori dei locali e dei pubblici esercizi autorizzati, prevedendo che la somministrazione e il consumo delle stesse possano avvenire fino alle ore 18:00 unicamente all’interno dei locali. Soltanto all’interno dei pubblici esercizi viene garantito il rispetto distanza interpersonale e nelle aree appositamente previste ed autorizzate. Il provvedimento si è reso necessario per evitare il pericolo di assembramenti nel weekend. Il mancato rispetto delle prescrizioni disposte comporta l’applicazione della sanzione amministrativa del pagamento che può variare da € 400,00 a € 3.000,00.

Verranno effettuati i controlli, da parte delle forze dell’ordine, su tutto il territorio comunale.

“Ci appelliamo alla responsabilità di ogni singolo cittadino per tutelare l’altrui e la propria salute. Vi chiediamo un ulteriore sforzo nel rispetto delle regole per evitare il dilagare della pandemia. Solo con il contributo di tutti riusciremo a superare questo momento così difficile”, – ha commentato la Commissione straordinaria.

