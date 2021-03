Modica, omicidio Lucifora. Rigettate richieste della difesa

In programma oggi l’udienza davanti al Gup del Tribunale di Ragusa, riguardo l’omicidio del cuoco modicano Giuseppe Lucifora, proprio nel giorno in cui avrebbe festeggiato il compleanno.

Il magistrato, Andrea Reale, ha rigettato la richiesta di giudizio abbreviato condizionato all’esame di un consulente biologico e di un medico legale della difesa, disponendo per il processo

davanti alla Corte d’Assise di Siracusa che sarà celebrato il prossimo 11 maggio. Il pubblico ministero, Francesco Riccio, si era espresso per il rigetto delle richieste dei difensori del carabiniere di Giarratana, Davide Corallo, unico indagato. Peppe Lucifora fu trovato privo di vita nel suo appartamente di Largo XI Febbraio, il 10 novembre del 2019, all’interno della camera da letto, chiusa, peraltro, a chiave. Secondo il medico legale Pietro Zuccarello Lucifora era stato colpito con estrema violenza, tanto da fargli perdere i sensi e poi era stato soffocato per strangolamento, da una persona che aveva usato la mano destra per ucciderlo senza che il cuoco opponesse alcuna resistenza. La famiglia della vittima era presente all’udienza con l’avvocato Ignazio Galfo. Ad indirizzare gli investigatori verso Davide Corallo, anche le tracce di dna raccolte dai Ris dei carabinieri che avrebbero ricondotto la presenza del militare in quella abitazione nell’arco di tempo in cui il delitto è stato consumato.

