125 nuove società sportive affiliate al Csen Ragusa

Sono centoventicinque le Asd e le Ssd affiliate al Csen di Ragusa che risulta essere di gran lunga, anche all’ultima data di rilevazione del registro Coni relativa al 28 febbraio scorso, l’ente di promozione sportiva con il maggior numero di società iscritte nell’area iblea. Basti pensare che il secondo eps, sempre al 28 febbraio, fa registrare l’affiliazione di appena 27 società. “Un risultato che merita di essere posto in rilievo – afferma il presidente del comitato provinciale Csen Ragusa, Sergio Cassisi – perché ottenuto in uno dei periodi storici più difficile di sempre per il movimento sportivo del nostro territorio, così come nel resto della nostra regione e del nostro Paese. Ci stiamo ancora leccando le ferite per una serie di chiusure determinate dall’emergenza sanitaria e, purtroppo, come abbiamo avuto modo di appurare, non è ancora finita. Dobbiamo essere ottimisti per quanto riguarda il futuro ma è necessario, pure, essere realisti. Ci sarà ancora da stringere i denti per qualche mese ma dobbiamo essere più forti di qualsiasi avversità ed è indispensabile che il mondo sportivo possa continuare a progettare quelli che saranno i periodi a venire in cui speriamo che la situazione si appresti a tornare alla normalità. Come Csen, continueremo a stare vicini alle nostre società in tutti i modi possibili”.

Salva