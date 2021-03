Il treno Modica – Catania Fontanarossa potrebbe diventare realtà. Ad annunciarlo è il Sindaco di Modica, Ignazio Abbate con un post su facebook:

“Ho scritto all’assessore regionale ai Trasporti e al responsabile Sicilia di Trenitalia per chiedere la costituzione della tratta per congiungere Modica, Scicli, Ispica e Pozzallo allo scalo etneo, presso cui è sorta la fermata ferroviaria.

Il treno sarebbe una validissima alternativa all’autobus, a patto che possa garantire almeno lo stesso tempo di percorrenza.

Inoltre sarebbe una novità fondamentale per i turisti in arrivo e in partenza dal nostro territorio.”

