Calcio. Il Vittoria per la “vittoria” del Palermo

La Provincia di Ragusa e il versante ipparino, asse Comiso- Vittoria si tinge di Rosanero.

Lo stadio “Peppe Borgese” di Comiso, ha ospitato per tre giorni la formazione del Palermo Calcio, che ha scelto il territorio ragusano per il ritiro pre-derby, alloggiando in una struttura del vittoriese.

Una grande scelta quella della società Rosanero nel prediligere il territorio ibleo.

La squadra è stata accolta in grande stile dall’amministrazione comunale della città di Comiso, nella persona dell’Assessore Dante Di Trapani e della società Verdearancio, alla presenza del Mister Gaspare Violante.

Il Club Calcio Vittoria 2020, dato il legame con il Palermo, creando la terza maglia con i colori palermitani, e data la profonda stima verso la società, ha presenziato nella seconda giornata di ritiro, all’inizio dell’allenamento pomeridiano.

In rappresentanza del Vittoria, il Team Manager Stefano Frasca e l’Addetta Stampa Lucia Nativo, che hanno donato alla società del Presidente Mirri la terza maglia del Vittoria e il gagliardetto Biancorosso, direttamente nelle mani del Direttore Sportivo Renzo Castagnini, entusiasta dell’iniziativa e riconoscente per l’attenzione ricevuta.

Inoltre il Club Calcio Vittoria ha donato la maglia anche al grande bomber e capitano Mario Santana, che ieri sera, in occasione del Derby Siciliano, ha siglato il gol che ha portato alla vittoria del Palermo (Catania 0- Palermo 1).

Un pomeriggio di Calcio, con la C maiuscola, in cui si è potuto respirare aria di Serie C, grazie alla presenza del Palermo, ma anche di grande vicinanza con il Comiso Calcio, altra compagine del nostro territorio.

Ricordando che il colore sociale del Vittoria è il Biancorosso, la società vittoriese ha deciso di creare la terza maglia Rosanero per omaggiare il Palermo, esempio e modello da seguire, per blasone e tradizione calcistica.

Come il Palermo è partito dal basso, dalla serie D nella passata stagione calcistica, vincendo il campionato, anche il Vittoria, dopo anni di buio, ha ricominciato a vivere, partendo proprio dal basso, dalla Promozione.

