Vittoria. I.C. “S. Biagio”. “Restituire al più presto l’edificio

“I lavori all’Istituto comprensivo ‘San Biagio’ di Vittoria avrebbero dovuto essere ultimati già nel dicembre del 2018. Siamo nel 2021 ma la struttura è ancora chiusa”.

A dirlo è Salvatore Di Falco, candidato sindaco di Vittoria, sostenuto dalle liste civiche “Vittoria Unita”, “Di Falco Sindaco” e “In Movimento per Vittoria e Scoglitti”.

“La scuola – continua Di Falco – è centro nevralgico di un quartiere e di tutta una comunità, per questo assieme a Rosalba Bennice, assessore designato alla Cultura e Pubblica Istruzione, chiediamo che si intervenga al più presto per restituire l’edificio agli studenti e ai docenti. La struttura ha sede in piazza Giordano Bruno, vicino la chiesa di Santa Rita, una zona periferica ma storica della città. Anche la piazzetta necessita di un immediato intervento di recupero e di bonifica”.

I lavori, per un milione e mezzo, sono stati finanziati dal Dipartimento regionale Istruzione e formazione professionale e riguardano la manutenzione straordinaria, la ristrutturazione e il miglioramento sismico.

“Questo edificio è nato con l’intenzione di essere un’istituzione di formazione – dice Rosalba Bennice – e vogliamo che ritorni tale. Da qualche anno, purtroppo, l’Istituto Comprensivo San Biagio ha subito una diaspora. Tanti studenti, residenti nella zona, vi si iscrivono pensando di poter frequentare una scuola vicino alle loro abitazioni, invece si ritrovano in plessi lontanissimi. Anche i docenti hanno subito una grave perdita con la chiusura di questa scuola perché non lavorando nello stesso edificio, vivono le difficoltà legate al raccordo con gli altri docenti. Chiediamo, pertanto, un impegno concreto affinché la scuola possa presto essere riaperta e ridata al quartiere e alla città. Il nostro programma – conclude Rosalba Bennice – punta all’utilizzo delle strutture scolastiche anche per attività pomeridiane che devono coinvolgere i ragazzi e le famiglie, ecco perché riteniamo che la riapertura della struttura possa giovare all’intero quartiere”.

