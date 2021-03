Traguardo encomiabile per la Banda Musicale Città di Modica “BelluardoRisadelli”

La Scuola Musicale Gratuita “Peppino Galfo” della realtà bandistica modicana, nata nel 2015, festeggia infatti il raggiungimento di quota 100 allievi.

“Per noi questo non è un freddo numero – commentano all’unisono il Presidente Gianluca Cataldi ed il Direttore M°Corrado Civello -. E’ un traguardo che ha in sé la fiducia, la stima, l’interesse e la passione per la musica di 100 allievi, di tutta l’età, che rappresentano cento famiglie modicane. E’ un numero importante per una realtà come quella di Modica che può vantare un’Amministrazione Comunale che ha scelto di impegnarsi concretamente per questo progetto, concedendo i locali a titolo gratuito e con una convenzione triennale che sostiene la Scuola Musicale Gratuita “Peppino Galfo””.

Se la Banda Musicale “BelluardoRisadelli” in questo periodo non può esibirsi né accompagnare i momenti più importanti della nostra città, la “Scuola Musicale”, invece, non si è mai fermata.

“Ci siamo impegnati al massimo – spiega il Direttore M°Corrado Civello – affinché tutti gli allievi, sin dai primi mesi di lockdown, continuassero a suonare e studiare attivando sin da subito la DAD.Suonare davanti ad uno schermo non sarà mai come fare lezione in presenza, ma se avessimo mollato la presa, oggi non saremmo di certo qui a festeggiare i 100 allievi. Loro – continua il M°Civello – sono il futuro non solo della Banda, ma anche della società di domani e vanno “curati” e preservati in ogni modo possibile. In questo periodo, con la Sicilia zona “gialla”, abbiamo ripreso le lezioni in presenza continuando ad attuare un protocollo piuttosto rigido per il bene degli allievi, degli insegnanti e per la tranquillità dei genitori stessi”.

Gli obiettivi e i progetti del M°Civello, del Presidente Cataldi e del Direttivo sono ancora tanti, oltre a quelli già raggiunti nei tempi previsti ed anche in anticipo. Tra questi, anche l’inserimento, nell’offerta didattica della Scuola Musicale Gratuita “Peppino Galfo” delle classi di Viola, Violino e Violoncello.

Ad oggi, quindi, la Scuola Musicale gratuita “Peppino Galfo”, diretta dal M°Corrado Civello, può vantare una squadra di otto insegnanti: M° Antonella Linguanti (flauto traverso), M° Sergio Civello (tromba, trombone, flicorni vari), M° Luciana Danieli (oboe), M° Giampiero Fronte (sassofoni), M° Paola Tabacco (violino), M° Francesco Musumci (violoncello), M° Stefano Cianci (percussioni), Matilde Cicero (teoria e solfeggio), oltre allo stesso M° Corrado Civello che insegna clarinetto e teoria e solfeggio.

