Prosegue la bonifica del territorio in provincia di Ragusa.

Prosegue l’azione di bonifica del territorio ibleo voluta dal Commissario Straordinario del Libero Consorzio di Ragusa, Salvatore Piazza, inerente al servizio di rimozione rifiuti pericolosi contenenti amianto lungo le strade provinciali ed anche extracomunali. Facendo seguito al protocollo d’intesa siglato con tutti i Sindaci dei 12 Comuni della Provincia di Ragusa, nei giorni scorsi a seguito della messa in sicurezza di rifiuti speciali pericolosi contenenti amianto (EER 170605), si è provveduto alla loro rimozione e conferimento in discarica autorizzata per complessivi kg. 18.000 contenuti in 51 big bags a norma, raccolti adi Acate, Vittoria, Comiso, Ragusa, Scicli, Modica ed Ispica. Il servizio di messa in sicurezza e rimozione dei rifiuti di “materiali da costruzione contenenti amianto” continuerà senza sosta nelle prossime settimane sull’intero territorio della Provincia.

