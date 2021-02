Calcio. Il Marina di Ragusa cerca riscatto contro il Cittanova

Mister Salvatore Utro analizza il prossimo impegno del Marina di Ragusa contro i calabresi di Cittanova.

“Ormai – dichiara Utro – tutte le partite sono difficili soprattutto quando inizia il girone di ritorno. Mercoledì scorso abbiamo giocato bene negli ultimi 30 minuti del secondo tempo. I primi 60 minuti siamo stati puniti oltremodo dai nostri avversari. Quando le cose succedono, il problema c’è e va risolto. So che i miei ragazzi sono molto amareggiati. La nostra è una squadra che riesce a pareggiare anche partite difficili. Contro il S.Agata, sotto di due gol, alla fine abbiamo anche rischiato di vincerla. Ecco perchè contro la Cittanovese spero di iniziare dall’ultima mezz’ora.

I nostri avversari sono bravi, organizzati ed hanno strategie e piani tecnici per vincere la partita. Fatta questa premessa, noi non stiamo sbagliando i primi tempi, ma i ‘momenti’. Quando una gara è tirata ed in bilico, la differenza la fanno i momenti. Ci vuole più attenzione e cattiveria sportiva, cioè la mentalità che occorre per determinare in positivo il risultato. Se poi analizziamo più a largo raggio ogni gara, ci sono momenti in cui ci allunghiamo, gli avversari perdono lucidità tattica, ed il Marina si è fatto trovare pronto perché quando si aprono gli spazi e mentalmente abbiamo avuto campo per poter fare gol e recuperare le partite. Insomma il gioco non è mai mancato.

Quindi noi stiamo sbagliando i momenti in cui la partita, nella prima ora, è in fase di ‘normalità’. Dovremo, in futuro, farci trovare pronti e non sbagliare più.

Contro la Cittanovese, che ha giocato meno partite del Marina, è partita non per salvarsi, ma per fare un campionato di vertice. Sappiamo tutti le varie vicissitudini causate dall’emergenza sanitaria che ha frenato la Cittanovese. I calabrese sono avversari di tutto rispetto con molti giocatori di categoria. Avremo di fronte una squadra esperta e non semplice da affrontare. Entrambi abbiamo bisogno di punti per motivi diametralmente opposti. Mi aspetto una partita difficile e tirata dove gli episodi potranno fare la differenza. E, ripeto, dovremo iniziare dagli ultimi trenta minuti di mercoledì scorso. Sono certo che i miei ragazzi faranno la loro parte e se dovessimo sbagliare qualcosa, saranno errori nuovi e non quelli già visti. Stiamo lavorando e faccio i complimenti ai miei ragazzi. Ogni giorno s’impegnano e danno quotidianamente il massimo per la nostra causa.”

