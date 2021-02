Modica. Mensa scolastica e buono pasto: “Il sindaco ci ascolti”

È stata protocollata nei giorni scorsi una richiesta, formulata al Comune di Modica da decine di genitori, per l’apertura anche in zona “Sorda” di un ufficio municipale dove poter dislocare la distribuzione dei buoni mensa per i propri figli ed evitare assembramenti, com’è

successo nei giorni scorsi in altre sedi comunali preposte”.

Lo dichiara Maurizio Villaggio, responsabile della Segreteria in provincia di Ragusa dell’on. Francesca Donato, europarlamentare della Lega. Villaggio, “raccogliendo le richieste di parecchi genitori, chiede altresì un intervento urgente da parte della civica amministrazione atto a migliorare il servizio di mensa scolastica, parecchio peggiorato, nel corso di quest’ultimo anno scolastico, in termini

igienici e di qualità del cibo”.

L’auspicio – conclude Villaggio – è che Sindaco e giunta affrontino le problematiche e diano corso

alle richieste dei genitori che, ad oggi, non sono riusciti ad ottenere un’interlocuzione”.

