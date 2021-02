Reset Vittoria chiede postazione fissa di screening al Mercato Ortofrutticolo

L’associazione Reset, dopo un confronto con i concessionari e gli operatori del mercato ortofrutticolo di contrada Fanello, indirizzerà una proposta specifica e articolata alla Vittoria mercati e, di riflesso, al Comune oltre che alla direzione generale dell’Asp di Ragusa. “Chiederemo di valutare la possibilità – afferma il segretario dell’associazione, Alessandro Mugnas – di istituire un drive in per lo screening dei tamponi all’interno della struttura mercatale, rivolto esclusivamente a chi opera all’interno di un sito che quotidianamente ospita in media dalle 1.000 alle 1.500 persone. Riteniamo che in questo modo si potrebbe alleggerire l’afflusso verso il drive in periodico, almeno due volte a settimana, che si tiene nei locali dell’ex Emaia, consentendo, tra l’altro, agli operatori dell’ortofrutticolo di accorciare, durante l’attività lavorativa, i tempi dei controlli visto e considerato che recarsi all’ex Emaia per espletare tutte le procedure riguardanti il tampone può portare via anche sino a tre-quattro ore in quelle giornate in cui la fila è più consistente. In più, in questo modo si avrebbe un controllo più diretto e immediato, a maggior ragione in un periodo in cui si sta registrando una lieve risalita dei contagi, rispetto a una struttura che, per forza di cose, ogni giorno risulta essere molto trafficata dagli operatori i quali, così, avrebbero una sicurezza in più per quanto riguarda il monitoraggio dei contagi. Riteniamo che si tratti di una proposta percorribile a patto, ovviamente, che tutti i soggetti interessati siano d’accordo sull’opportunità di portare avanti questo percorso”.

Salva