Lega e Mpsi si potenziano. Ieri sera incontro a Comiso

Il responsabile provinciale Enti locali della Lega Ragusa, il presidente provinciale Mpsi, Andrea La Rosa, ha partecipato, ieri sera, all’incontro tenutosi a Comiso, promosso dal neocoordinatore cittadino del partito, Giovanni Angelieri. Erano presenti l’assessore comunale Biagio Vittoria e la consigliera comunale Daniela Longo, entrambi espressione, sul territorio, del partito salviniano. “Comiso – ha detto La Rosa – è una realtà molto importante che merita di essere valorizzata sotto numerosi punti di vista. In questo senso, l’azione portata avanti, sul piano amministrativo, dall’assessore Vittoria trova il riscontro di tutto il nostro partito per le risposte che è stato in grado di dare alla cittadinanza in un ambito molto delicato come quello dell’igiene ambientale. Dobbiamo però guardare avanti e pensare a consolidare sempre di più la presenza della Lega sul territorio, avendo la piena consapevolezza che, in questa delicata fase di emergenza sanitaria, prima di ogni altra cosa risulta fondamentale fornire risposte importanti ed esaustive alla collettività”. L’incontro, nel rispetto delle normative Covid vigenti, è stato molto partecipato oltre che ricco di contenuti. I presenti si sono confrontati sul percorso tracciato, per quanto riguarda le linee programmatiche, dal segretario regionale, on. Nino Minardo. “Stiamo cercando di dare vita e consolidare – continua La Rosa – un partito che, strutturato sul territorio, sia chiamato ad occuparsi di coinvolgere sempre di più la base e i territori, in sintonia con il commissario provinciale, Salvo Mallia, con cui abbiamo già programmato una serie di iniziative, coordinando nel dettaglio quelle che potranno essere svolte a breve in ogni Comune, proprio così come già stiamo facendo a partire da Comiso”.

