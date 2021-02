Dissesto idrogeologico. Finanziamento al comune di Pozzallo

E’ stato pubblicato un Decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari Interni e

Territoriali del Ministero dell’Interno, che finanzia i comuni italiani per la realizzazione di opere contro il dissesto idrogeologico.

Hanno beneficiato del finanziamento alcuni comuni della provincia di Ragusa, fra cui

anche Pozzallo.

Alla città marinara sono state finanziate tre opere pubbliche per complessivi 2 milioni

e mezzo di euro, interventi che si vanno ad aggiungere ad altre opere già finanziate

per lo stesso importo ed i cui progetti sono già in fase avanzata di redazione. “Le mutazioni climatiche impongono a tutti i comuni di realizzare opere per la mitigazione del rischio idrogeologico – afferma il Sindaco di Pozzallo Roberto Ammatuna – per evitare che le piogge torrenziali provochino danni irreversibili nei

territori”.

“Ancora un ulteriore finanziamento per la nostra città – conclude il primo cittadino di

Pozzallo – che nel giro di pochi anni sarà in grado di affrontare meglio tutte le avversità climatiche”.

