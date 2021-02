Ragusa. Si conclude la 15^ apparizione della Madonna di Lourdes

Si conclude oggi, con la lettura della quindicesima apparizione della Madonna di Lourdes, il rito delle quindici visite alla Madonna di Lourdes. Oggi, però, a causa delle restrizioni dovute alla pandemia da coronavirus, non si terrà la processione eucaristica così come accadeva da tradizione, in questa giornata, durante le precedenti edizioni delle celebrazioni. I riti di questi giorni, molto partecipati, nel rispetto delle prescrizioni sul distanziamento, sono stati presieduti dal rettore della chiesa di San Michele arcangelo, il sacerdote Giuseppe Cabibbo. La chiesa sorge nel cuore del centro storico superiore della città di Ragusa. Per favorire il ricambio dei posti in chiesa (sessanta), i fedeli, durante queste particolari giornate, sono stati invitati a evitare soste prolungate. Oggi pomeriggio, dunque, la conclusione delle iniziative religiose è in programma alle 17, con la recita del Rosario e la lettura dell’apparizione. A seguire la celebrazione eucaristica. La chiesa rimarrà aperta sino alle 19. Le celebrazioni sono trasmesse dalle 17 in diretta su Radio Karis inBlu e in diretta streaming sulla pagina Facebook Radio Karis e sul canale Youtube di Radio Karis Ragusa. L’impresa ecologica Busso Sebastiano, che gestisce il servizio di igiene ambientale sul territorio cittadino, ha effettuato negli ultimi giorni un’azione di pulizia straordinaria nei luoghi del centro storico superiore interessati dalle celebrazioni.

