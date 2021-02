Insediamento nuovo direttivo Confcommercio Taxi a Ragusa

Si è insediato il nuovo direttivo Confcommercio Taxi, sezione di Ragusa. L’aspetto della mobilità è un settore di fondamentale importanza per il territorio ibleo anche se, purtroppo, al momento il sistema presenta alcune criticità, per gli operatori stessi ma soprattutto nei confronti degli utenti e dei turisti. “Come sempre, il nostro obiettivo – chiarisce il presidente sezionale di Confcommercio Ragusa, Danilo Tomasi – è quello di fornire le giuste indicazioni all’amministrazione comunale in modo tale da superare i limiti che in questi anni si sono creati. Confcommercio, come sempre, si schiera a favore e a tutela degli operatori. Cerchiamo di tutelare ancora di più e meglio il lavoro dei nostri associati e allo stesso tempo di fornire un servizio adeguato al nostro territorio, che anche se unico e raro ha un fondamentale bisogno di potere contare su supporti all’altezza della situazione”.

Nel corso della riunione del direttivo, è stato eletto il presidente di Confcommercio Taxi Ragusa. Si tratta di Carmelo Mallia mentre l’incarico di vicepresidente è stato attribuito ad Andrea Gulino. “Con la nascita di questo nuovo organismo di lavoro, sotto l’alveo di Confcommercio – afferma il neopresidente Mallia – cercheremo di migliorare le criticità del settore taxi presenti nella nostra città. Restando compatti e uniti sulle scelte, avremo sicuramente riscontri positivi per quanto concerne la collaborazione con l’amministrazione comunale. La pandemia ha letteralmente distrutto le potenzialità di crescita anche nel nostro settore ma noi siamo certi della ripresa e ci faremo trovare pronti ad affrontare la stagione della rinascita non appena ce ne sarà fornita l’occasione”.

