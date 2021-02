Pozzallo. Manenti neo Presidente Regionale Confcommercio ricevuto da Ammatuna

Il Sindaco di Pozzallo Roberto Ammatuna ha ricevuto a Palazzo di Città, stamani, il Presidente Regionale di Confcommercio Gianluca Manenti, fresco di nomina, accompagnato da una delegazione della Confcommercio sezione di Pozzallo.

L’incontro si è svolto in un clima di grande cordialità e nell’occasione sono stati affrontati alcuni temi importanti per la ripresa economica della Sicilia e di Pozzallo in particolare.

“Sono orgoglioso e felice che un figlio di questa città raggiunga i vertici regionali di una delle più importanti Associazioni di categoria – afferma il Sindaco di Pozzallo Roberto Ammatuna – anche perché siamo abituati a pensare e programmare in un’ottica comprensoriale e non municipalistica e la presenza di un pozzallese ai vertici regionali di Confcommercio sarà certamente un grande aiuto”.

“La Sicilia, già prima del Covid, stava attraversando una crisi economica difficile, ma la pandemia ha reso tutto più drammatico – dichiara Gianluca Manenti –e oggi non dobbiamo solo preoccuparci di ricostruire il commercio, ma anche l’Isola degli operatori commerciali ormai in ginocchio. E’ per questo che ritengo che le organizzazioni di categoria forti e radicate come la nostra debbano assumere una valenza specifica, proponendosi con un potere contrattuale sempre maggiore nei confronti delle istituzioni, esplicitando le gravi sofferenze dei vari comparti”.

Salva