Sostegno scolastico a Pozzallo. Riaperti termini per le domande

Visto la difficoltà che ancora oggi molte famiglie pozzallesi si trovano ad affrontare a causa

dell’emergenza sanitaria da covid-19 ,si riaprono i termini per la presentazione delle istanze per il rimborso delle spese scolastiche (mensa, abbonamenti AST e altre spese).

L’avviso e l’istanza saranno pubblicate sul sito istituzionale del Comune

www.comune.pozzallo.rg.it mercoledì 24 febbraio.

La domanda dovrà essere scaricata dal sito e inoltrata al seguente indirizzo di posta elettronica: pubblicaistruzione@comune-pozzallo-rg.it entro e non oltre l’11 marzo 2021.

Per qualsiasi dubbio e /o informazioni sulla compilazione dell’istanza è possibile

chiamare, dalle ore 9:00 alle ore 11:00, i seguenti numeri: 0932 1839317 – 0932 1839312.

