Arresto cardiocircolatorio determinato da una forma di broncopolmonite per via delle ripetute lesioni e maltrattanti cui era stato il bambino rosolinese Evan Lo Piccolo. E’ questo l’esito dell’autopsia depositata da consulente tecnico d’ufficio sul corpo del minore deceduto all’Ospedale Maggiorr di Modica. Per la sua morte sono in carcere la madre Letizia Spatola, di Rosolini, e il suo compagno, Salvatore Blanco di Noto.

