Furti Torre Rodosta a Modica. Italia Viva: Tanta preoccupazione

Siamo sinceramente preoccupati per i continui furti a ripetizione che si registrano in contrada Rodosta, alla periferia di Modica. La zona, così come denunciano i residenti, sembra essere stata presa di mira, incessantemente, dalla scorsa estate, dai ladri. La gente è esasperata. E chiede un intervento mirato alle istituzioni affinché questa continua condizione di allarme possa cessare”.

A dirlo è la coordinatrice provinciale di Italia Viva, Marianna Buscema, che esprime tutta la propria solidarietà ai cittadini che abitano questa zona residenziale e che, però, negli ultimi tempi, si è trasformata in un’area fortemente penalizzata proprio per il reiterarsi di episodi delinquenziali. “I cittadini – continua Buscema – parlano di citofonate in piena notte da parte di potenziali malviventi che cercano di capire se in casa si trova qualcuno. Quelle abitazioni, poi, prese di mira dai ladri, sono state, manco a dirlo, devastate. I problemi continuano a ripetersi e per questo motivo è necessario intervenire in maniera attenta. I cittadini si sono già rivolti alle forze dell’ordine chiedendo il passaggio periodico di una pattuglia cosicché la stessa possa fungere da deterrente. Richiesta che condividiamo e a cui diamo forza con l’auspicio che si possa procedere lungo tale direzione per cercare di contenere, anzi debellare completamente, questo triste fenomeno che tanti danni ha finora causato”.

Salva