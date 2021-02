A Bico non sfuggono i cereali glassati con scaglie di cocaina

A Bico non gliela fai. Il cane antidroga ha fiutato una spedizione che sembrava di innocenti cereali glassati per la colazione mattutina, provenienti dal Sud America, che stavano per partire da Cincinnati (Ohio) destinazione Honk Kong. Sorpresi anche gli agenti statunitensi del Customs and Border Protection dopo aver scoperto che al posto dello zucchero i cereali erano ricoperti di cocaina. “Gli agenti hanno trovato scaglie rivestite con una sostanza grigiastra dopo che Bico ha fiutato la spedizione in partenza” ha riferito il giornale locale Cincinnati Enquirer. Il valore della droga è stato stimato in circa 2,5 milioni di euro. “Gli uomini e le donne del porto di Cincinnati sono impegnati a fermare il flusso di droghe pericolose e continuano a usare la loro formazione, intuizione e abilità strategiche per prevenire questo tipo di spedizioni illegittime” ha detto alla stampa Richard Gillespie, direttore del porto di Cincinnati. ” I fiocchi di cereali glassati, sebbene ingegnosi, sono ben lungi dall’essere il modo più insolito con cui i trafficanti di droga hanno nascosto i loro prodotti illeciti. Altri sistemi includono, parrucche, un paio di natiche finte, dentro ananas scavati e persino travestimenti da suore.

Salva