Screening di massa a Modica: oggi 511 tamponi e 1 positivo

Sono 511 i tamponi effettuati oggi durante lo screening di massa a Modica. È stata riscontrata una sola positività al coronavirus, continuando a seguire il trend dei giorni precedenti. Dall’inizio del mese di febbraio i test effettuati sono stati 4959 con 2 positivi riscontrati. Oggi a Modica ci sono in totale 13 casi di Covid contro gli oltre 300 del mese di novembre.

“ Con queste cifre è giusto sentire parlare di zona arancione estesa a tutta l’Italia? È giusto non tenere conto delle singole zone?

Piuttosto che dare spazio a virologi in cerca di gloria nei salotti televisivi, non sarebbe il caso di sveltire la distribuzione dei vaccini, unico vero rimedio a questa emergenza?” ha scritto su facebook il sindaco di Modica.

