Covid. Si abbassa leggermente la curva dei contagi in provincia

In provincia di Ragusa sono 248 i soggetti attualmente positivi, di cui 223 in isolamento domiciliare, 19 ricoverati e 6 nella RSA di Ragusa. Si abbassa quindi la curva dei contagi con 7 casi in meno rispetto al giorno precedente. È il quanto emerge dal report completo di tutti i comuni della provincia. Ancora in aumento i positivi a Ragusa (63), scendono a Vittoria (103), Comiso (14) e Modica (13). Le altre città iblee mantengono i numeri dei giorni precedenti con Giarratana e Monterosso Almo che non contano più nessuna positività. Ottime notizie dagli ospedali, scendono a 19 i ricoveri, di cui cui 15 in malattie infettive, 1 in area grigia e 3 in terapia intensiva. I ricoveri attualmente sono tutti al Giovanni Paolo II di Ragusa, mentre gli altri ospedali non hanno ad oggi nessun ricoverato.

Questa la suddivisione per città: Acate (3), Chiaramonte Gulfi (3), Comiso (14), Giarratana (0), Ispica (5), Modica (13). Segue Monterosso Almo (0), Pozzallo (8), Ragusa (63), Santa Croce Camerina (3), Scicli (8) e infine Vittoria (103).

