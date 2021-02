Dal Sudafrica alla Florida per ritoccare il suo record del mondo

Il sudafricano Wayde van Niekerk, campione olimpico dei 400 metri che ai giochi di Rio de Janeiro ha battuto con il tempo di 43,03 il record del mondo di Michael Johnson che resisteva da 17 anni, ha deciso di trasferirsi negli States in vista delle Olimpiadi Tokyo 2021, separandosi dall’attuale preparatore atletico ‘Tannie’ Ans Botha. Si allenerà sotto la guida del guru dello sprint statunitense Lance Brauman e il suo team. Van Niekerk che nel 2017 si era infortunato gravemente a un ginocchio durante un incontro di rugby per beneficenza si allenerà in Florida assieme al campione del mondo dei 200 metri Noal Lyles e a Shaune Miller-Uibo, campionessa olimpica 2016 dei 400 femminili. “Per quanto ritenga positiva la mia esperienza con Tannie Ans, penso che il trasferimento negli Stati Uniti in questo momento della mia vita agonistica si renda assolutamente necessario. Ho intenzione di ritoccare il mio record mondiale e per farlo devo assicurarmi di allenarmi al fianco dei migliori velocisti del mondo” ha detto van Niekerk. Dall’infortunio del 2017 ad oggi il quattrocentista ha gareggiato pochissimo, quindi non sarà semplice per lui riconfermare in Giappone la medaglia d’oro. Intanto gli organizzatori del Sole Levante hanno incassato in queste ore il sostegno dei leader dei paesi economicamente più avanzati del mondo G7 (Canada, Francia, Germania, Giappone, Italia, Regno Unito e Stati Uniti d’America) che auspicano lo svolgimento dei Giochi “in piena sicurezza”. E il CIO ringrazia. Le Olimpiadi si svolgeranno a Tokyo dal 23 luglio all’8 agosto.

