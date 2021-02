Modica. Con la droga in auto. Condannato ispicese. Assolti in 2

Arrestati dai carabinieri a Modica quando a bordo dell’auto, una Fiat Panda, sulla quale si trovavano erano stati rinvenuti 100 grammi di cocaina,, sono stati processati. Uno solo è stato, però, condannato dal giudice per le udienze preliminari del tribunale di Ragusa. I fatti risalgono al primo settembre dello scorso anno. Il magistrato, Ivano Infarinato, ha condannato, col rito abbreviato, a due anni e otto mesi Giuseppe Pizzo, 64 anni, residente ad Ispica, mentre ha assolto una colombiana di 28 anni ed un comisano di 55 anni, che si trovavano a bordo nello stesso veicolo. Per Pizzo, il pubblico ministero Francesco Riccio aveva chiesto la condanna a cinque anni e quattro mesi. Due anni e otto mesi erano stati chiesti, invece, per la donna e sei anni per l’altro passeggero, con precedenti specifici. Tutti avevano scelto l’abbreviato. La coppia si era sempre dichiarata estranei ai fatti. La droga era stata trovata nel pannello della radio dell’auto.

