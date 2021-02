Calcio. Il Club Vittoria si prepara in caso di ripresa del torneo

Come ormai ben noto, tutte le squadre militanti nei campionati di Eccellenza e Promozione sono ferme dal mese di ottobre. Quattro mesi di incertezza e confusione, in cui il susseguirsi di date circa una ipotetica ripartenza ha fatto da padrone. Adesso, forse, qualcosa è cambiato: una data si fa largo nella nostra testa e tra le nostre speranze, ovvero il 5 marzo.

Dopo quella data, qualcosa si muoverà, ricominceranno gli allenamenti collettivi e ricomincerà l’Eccellenza, tenendo sempre conto dell’indice RT. Se quest’ultimo rimane basso e non aumenterà durante la ripresa dei campionati di Eccellenza, allora si potrà pensare ad una ripartenza dei campionati di Promozione.

Il Club Calcio Vittoria 2020 si è fatto e si farà trovare pronto in caso di ripartenza.

Sul come e sul perché, è spiegato dal Team Manager Stefano Frasca: “L’organizzazione e la professionalità sono le caratteristiche di una società seria e ambiziosa, che non vuole commettere passi falsi. E’ vero, errare è umano, e commettere errori è molto facile, ma spesso dipende anche dalle persone che si scelgono nel portare avanti un progetto.

Il Vittoria Calcio, nel suo piccolo ha creato qualcosa di grande, in cui tutti i componenti hanno un ruolo essenziale nella causa Biancorossa: dal Presidente al magazziniere, dal Capitano a chi sta in panchina. Il tutto espresso e comunicato come si deve, con attenzione e cura, dalla nostra bravissima Addetta Stampa.

Programmare, pensare in grande ma rimanendo con i piedi ben saldati per terra”.

Dello stesso avviso anche il Capitano del Vittoria Saro Iapichino: “Non ci siamo mai fermati, sia a livello di allenamenti sia a livello comunicativo. In questi mesi, non è stato facile privarci della nostra passione, ovvero il Calcio, ma abbiamo trovato gli stimoli giusti, grazie al Mister e alla nostra Addetta Stampa, che tra chiamate, interviste e video, hanno dato lo sprint giusto.

Tornare a giocare per onorare la maglia: questo è il nostro primario obiettivo. Spero di farlo al più presto!”.

