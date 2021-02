Il ragusano Tedeschi “Delegato nazionale per la genomica”.

Il dott. Daniele Tedeschi, biologo di fama internazionale, è stato nominato dall’Ordine dei Biologi “Delegato nazionale per la genomica”. Sarà referente per l’Italia per tutto ciò che riguarda la formazione e l’informazione relative alle scienze omiche (genomica, Dna, farmacogenetica, nutrigenetica etc.). L’importante riconoscimento va ad un esperto studioso di Dna che collabora da anni con alcune delle più prestigiose università italiane e straniere per migliorare la vita diciascuno di noi grazie alla medicina personalizzata.

Originario di Ragusa, Daniele Tedeschi, nonostante sia costretto a viaggiare spesso per molteplici impegni professionali, ha deciso di tornare e lavorare nella sua terra di origine alla quale è fortemente legato.

Salva