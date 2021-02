Deceduto il famoso scultore vittoriese Arturo Di Modica

Il famoso scultore vittoriese Arturo Di Modica è deceduto poche ore fa all’età di 80 anni a Vittoria. A renderlo noto con un post su facebook è il pedagogista Giuseppe Raffa, amico di Di Modica.

Lo scultore, divenuto famoso per la scultura bronzea Charging Bull (conosciuta anche come il Toro di Wall Street) che nel 1989, senza alcuna preventiva autorizzazione, l’artista installa nello spazio antistante la New York Stock Exchange, la borsa di New York. L’opera, costata circa 360.000 dollari, viene realizzata dall’artista interamente a sue spese.

Nel maggio 2010 Di Modica ha installato a Shanghai il Bund Bull, una scultura delle stesse dimensioni del Charging Bull ma raffigurante un toro più giovane. L’artista ha inteso, così, celebrare il recente dinamismo dell’economia cinese.

Ultimamente Di Modica stava lavorando alla realizzazione di un’opera monumentale denominata i Cavalli dell’Ippari che intendeva collocare nella Valle dell’Ippari presso Vittoria. L’opera raffigura una coppia di cavalli, alti oltre 27 metri, colti nell’atto di impennarsi, l’uno di fronte all’altro, formando in tal modo un gigantesco arco.

