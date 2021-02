Covid, al via la vaccinazione degli over 80 nel ragusano

Da oggi inizia la campagna vaccinale rivolta alle persone ultraottantenni.

Le postazioni che accoglieranno il target degli over ottanta sono cinque: ospedale “Giovani Paolo II” a Ragusa, ospedale “Maggiore” a Modica, ospedale “R. Guzzardi” a Vittoria, ospedale “Regina Margherita” a Comiso e

ospedale “Busacca a Scicli.

Le prenotazioni sono state effettuate tramite piattaforma o numero verde. Attualmente le prenotazioni risultano essere 2925 all’ospedale “Giovani Paolo II” di Ragusa, 1785 all’ospedale “Maggiore” di Modica ; 1012 all’ospedale “R. Guzzardi” di Vittoria; 1785 all’ospedale “Regina Margherita” di Comiso e 550 all’ospedale “Busacca di Scicli. Le prenotazioni per le vaccinazioni domiciliari sono 1125. L’inizio delle vaccinazioni è previsto per le 9:30.

Salva