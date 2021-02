L’Avimecc Volley Modica pronta ad ospitare Maury’s Tuscania

Un cammino che ha rivisto la luce della vittoria per l’Avimecc Volley Modica, adesso è tempo di tornare a giocare tra le mura del Palarizza e difendere i propri colori all’interno del proprio fortino contro Maury’s Com Cavi Tuscania. Una buona prova ha portato punti contro Sabaudia, solo ci sarà bisogno di non abbassare mai la tensione come fatto domenica e non rischiare di perdere punti a gara blindata.

Un ritorno importante per mister Bua è sicuramente quello di Andrea Raso, il ragazzo era stato fuori a lungo a causa di un infortunio e adesso è pronto a riprendersi il campo e la fiducia dei compagni che non è mai mancata, come quella dell’allenatore che lo ha mandato in campo subito dopo il suo recupero.

Raso racconta quello che è stato l’infortunio e il periodo trascorso lontano dal campo: “Adesso sto bene, ho passato un periodo breve lontano dal campo ma lo sentivo come interminabile perchè il rettangolo arancione mi chiamava giorno dopo giorno. Alla fine è riuscito ad avermi e mi ha risucchiato così come speravo. Adesso sto lavorando per dare ogni giorno di più alla squadra e al mister rispetto a quanto sono riuscito fino ad ora”.

Sulla trasferta di domenica a Sabaudia che lo ha visto in forma e protagonista: “La vittoria di domenica è stata una bella boccata d’aria, siamo riusciti a portare a compimento ciò per cui abbiamo lavorato tutti insieme e anche duramente, in queste settimane di allenamento”.

Infine sulla sfida di domenica al Palarizza contro Tuscania: “Immagino che giocare contro una squadra di alta classifica sia motivo di grande stimolo per tutta la squadra e per lo staff. Sono convinto che possiamo fare molto bene se crediamo nelle nostre qualità di gruppo e di squadra”.

