D’Antona: “Dov’è il progetto della strada del Polo Commerciale?”

Il 28 gennaio scorso la Giunta comunale di Modica ha predisposto il piano triennale delle opere pubbliche 2021- 2023 da sottoporre al’attenzione del Consiglio Comunale.

Al suo interno e per ben cinque anni, dal 2017 è ancora indicato il progetto di sistemazione di una parte della strada che attraversa il Polo Commerciale.

“Nonostante avesse trovato un progetto di quattro milioni di euro completo e tecnicamente pronto e reso esecutivo già nel 2007, Abbate, dopo circa otto anni dal suo insediamento, non è riuscito ancora neanche ad appaltare i lavori – denuncia Vito D’Antona di Sinistra Italiana -. Per quattro anni, a partire dal 2013, invece di intercettare i finanziamenti per la realizzazione del progetto, completamente accantonato, a maggio del 2017, si propone al Consiglio Comunale, che approva, un primo stralcio del progetto di ammodernamento della strada, per giunta per un tratto limitato e con scelte tecniche discutibili, la cui copertura finanziaria viene assicurata dai Fondi ex Insicem, in sostituzione di un progetto di ampliamento della zona artigianale, a sua volta approvato ad aprile del 2016 e successivamente accantonato.

Abbate – aggiunge D’Antona – con un primo annuncio dopo oltre due anni, ad ottobre 2019, in risposta alle sollecitazioni della Provincia, comunicava che la procedura di esproprio era stata completata e che a breve sarebbe stata indetta la gara, con un secondo annuncio a novembre 2019, comunicava che entro lo stesso anno si sarebbe tenuta la gara e, infine, ad agosto 2020, assicurava che la gara sarebbe stata la prima dopo l’approvazione del piano triennale.

Dopo la vicenda dei lavori, ancora non conclusi, della rotatoria Dente Crocicchia, quanto tempo i cittadini dovranno aspettare per ammodernare una strada di intenso traffico e attualmente priva di marciapiedi e di illuminazione”?

