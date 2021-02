Incontro candidati e commissari. Di Falco: “Proficuo e franco” 

“E’ stato un incontro proficuo e franco sulle cose fatte e su quelle ancora da fare in città quello di stamani con la commissione straordinaria del comune di Vittoria”.

A dirlo è Salvatore Di Falco, candidato a sindaco di Vittoria, sostenuto dalle liste civiche “Di Falco Sindaco”, “Vittoria Unita” e “In Movimento per Vittoria e Scoglitti”.

“Si è parlato di igiene urbana e di sicurezza ma non solo, – dice Di Falco- ho apprezzato, in particolare, l’apertura della commissione alla condivisione con il sottoscritto ma anche con gli altri due candidati a sindaco presenti all’incontro, Salvo Sallemi e Piero Gurrieri, del lavoro svolto finora ma anche dei temi quali quello dell’urbanistica, delle periferie, dei servizi sociali, dell’acqua e dell’ambiente. Ho chiesto alla commissione una maggiore presenza di forze dell’ordine sul territorio per una maggiore sicurezza del territorio, mentre in materia di rifiuti il mio auspicio è quello che si possa parlare di premialità, solo così, premiando chi differenzia bene e punendo chi non rispetta le regole, si può ambire ad una città pulita e ad un ambiente decoroso. Mi auguro – conclude Di Falco – che questo sia il primo di una serie di incontri per aiutare la transizione dal governo della commissione a quello democraticamente eletto”.

Salva