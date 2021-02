Dove comprare casa: in città o in campagna?

Tutti almeno una volta nella vita ci siamo posti il problema su dove vivere. Quale luogo ci rende più felici? La città o la campagna? I due posti sono spesso considerati in completa contrapposizione l’uno con l’altro. Ciò che si trova in città, non si trova in campagna. La vita frenetica della città è opposta a quella calma della campagna.

Prima di prendere qualsiasi decisione, è bene valutare cosa si trova in città e cosa in periferia e quali benefici si possono trarre.

Vivere in città

Vivere in città non è certamente facile, ma sicuramente ha molti vantaggi. Qui, tipicamente, ci sono molti servizi che si possono sfruttare e molte attività da poter fare. Si può andare al cinema, teatro, frequentare palestre o corsi di qualunque genere. Sicuramente ci sono più supermercati dove fare la spesa e diversi negozi dove trascorrere il tempo libero per fare un po’ di shopping.

La maggior parte degli uffici privati e pubblici si trova in città. E dopo il lavoro si può scegliere di non restare a casa, ma di trascorrere la sera in un locale, pub o ristorante, insieme agli amici. La vita in città è però caotica, si devono fare i conti con il traffico, lo smog, l’assenza di grandi spazi verdi.

Vivere in campagna

Chi decide di vivere in campagna è sicuramente un amante della natura. La caratteristica principale è proprio la possibilità di respirare aria pulita e pura. Inoltre, in campagna è più facile trovare se stessi, ritagliarsi dei momenti di completa solitudine.

Questo non deve essere inteso come un aspetto negativo. In campagna si può essere dinamici quanto in città. Sono più accessibili le passeggiate lungo i sentieri naturali, si può praticare sport all’aperto come lo yoga e si possono anche invitare gli amici per trascorrere insieme il tempo.

Molti decidono di vivere in campagna anche per condurre una vita più salutare. Infatti, non avendo supermercati o negozi di alimentari sempre vicini, gli abitanti della campagna spesso si dedicano alla cura di un orto o alla gestione di una piccola fattoria. È più genuino mangiare una minestra o un piatto preparato con le verdure raccolte dal proprio orto o usare le uova delle proprie galline per preparare un dolce in casa.

Cosa valutare

La scelta tra campagna e città non deve essere affrettata. Bisogna valutare bene prima di comprare una casa e cambiare radicalmente vita.

La prima cosa da considerare è il lavoro.

Oggi ha preso piede lo smart-working, la soluzione che permette di lavorare comodamente da casa senza necessità di spostarsi. Ma in base al tipo di impiego, bisogna valutare il tempo necessario per raggiungere il luogo di lavoro. Oppure se sono necessari degli spostamenti durante la giornata che si riflettono nel calcolo dei costi di carburante o delle spese di parcheggio e trasporto.

Altro aspetto, ancora in termini economici, riguarda i costi relativi casa che cambiano a seconda della tipologia o della grandezza. Rispetto agli appartamenti in città, le ville in periferia richiedono maggiore cura e la manutenzione assorbe più energie. Le spese saranno maggiori per il riscaldamento e i consumi e ulteriore impegno viene richiesto per la cura degli spazi verdi.

Infine, se a spostarsi dalla città alla campagna è un’intera famiglia, è giusto prendere in considerazione le esigenze di tutti i componenti. Non bisogna lasciarsi andare all’egoismo. Una famiglia con figli, specie se adolescenti, subirà l’effetto della lontananza dai coetanei. I giovani sentiranno il bisogno di vivere la vita metropolitana e cosmopolita, inoltre alcune attività scolastiche si svolgono anche nelle ore pomeridiane.

Soluzioni

Come per ogni cosa, anche in questo caso è possibile trovare il giusto compromesso. Chi può, non rinuncia del tutto alla casa immersa nel verde, considerandola una seconda opzione. Andare in campagna sarà l’occasione per staccare dal caos della vita in città e prendersi una pausa. Trascorrere le vacanze estive o invernali altrove, lontano dal lavoro, traffico e movida. Alcuni sceglieranno addirittura di spegnere il telefono.

Anche in mezzo al traffico cittadino è possibile portare un po’ di suggestione naturale e, pur con uno spazio minimo a disposizione, è possibile avere in casa un piccolo giardino o un orto.

Basta dotarsi della giusta attrezzatura e sempre più spesso online si trovano siti in grado di suggerire il miglior strumento in base alle reali esigenze. Su https://giardinofanatico.com/ si possono comparare i migliori prodotti per la cura del giardino per sognare di stare in mezzo alle foreste tropicali.

