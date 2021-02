I Vigili del fuoco tornano a Santa Croce Camerina

Da stamattina è nuovamente operativo il presidio dei Vigili del Fuoco a Santa Croce Camerina. A darne notizia è il Sindaco, Giovanni Barone, che nei giorni scorsi aveva garantito la presenza degli uomini del 115 sul territorio camarinense.

“Al momento – dichiara il primo cittadino – i volontari dei Vigili del Fuoco sono stati allocati nei locali che fino a qualche mese fa hanno ospitato i Carabinieri, in una struttura al mercato ortofrutticolo, in attesa che si concludano i lavori nello stabile di contrada Pezze. Lavori che procedono secondo il cronoprogramma stabilito e, nei tempi previsti, la caserma potrà nuovamente essere operativa con uomini e mezzi.

Voglio tranquillizzare chi nei giorni scorsi aveva tentato di fare ‘terrorismo mediatico’ affermando che Santa Croce non avrebbe avuto il presidio del Vigili del Fuoco – conclude Barone. La solita fuffa di chi vorrebbe seminare zizania. Tant’è che avevo avuto garanzie dal Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco di Ragusa, e dopo due giorni hanno preso il via i lavori di ristrutturazione della caserma.

Ringrazio il Comandante dei Vigili del Fuoco, Aldo Comella per la massima disponibilità che ha dimostrato e che permetterà di avere un presidio dei suoi uomini in un territorio che necessita della presenza dei Vigili del Fuoco”

