Gli utensili più utili per montare i mobili fai da te 

Il DIY (Do it Yourself) ormai è diventato quasi un must più che un hobby. Da passatempo per alcuni è diventato fonte di lavoro. Alcune persone hanno avuto dei colpi di genio, creando opere d’arte usando oggetti basici, oppure riutilizzare vecchi capi di abbigliamento come arredamento. A questi si aggiungono i tantissimi tutorial che si possono trovare sempre sul web, molto utili quando si vuole imparare qualcosa di nuovo seguendo indicazioni audiovisive. Con il precedente lockdown e l’attuale semi-lockdown in zone, bisogna farsi venire in mente qualcosa per passare il tempo in casa, cosa che può avere molti risvolti positivi. La creatività è sempre stimolante e aiuta a tenersi attivi sia mentalmente, sia fisicamente.

Se però non amate particolarmente il fai da te, probabilmente verrete scossi da un brivido al pensiero di un sabato o di una domenica passata all’Ikea o in altri mobilifici alla ricerca di una nuova scrivania per la vostra nuova postazione dedicata al lavoro da casa. Anche ordinare i mobili online non elimina il problema più seccante, ovvero il montaggio. Le istruzioni nelle confezioni raffigurano persone contente di montare il loro nuovo mobile e abilissime nel farlo senza il minimo intoppo. Purtroppo però le cose non stanno proprio così, in quanto la maggior parte delle volte il montaggio dei mobili DIY può portare a ore di puro sconforto, specialmente quando si tratta di assemblare armadi e cassettiere.

Per facilitare l’ardua impresa potete procurarvi una serie di utensili molto utili che vi permetteranno di montare i mobili fai da te senza fare troppa fatica, così ne guadagnerete in tempo e in salute fisica. Su https://espertoutensili.com/ potrete trovare guide all’acquisto e opinioni sui migliori utensili ed elettroutensili sul mercato con il rapporto qualità-prezzo più conveniente.

Avvitatore

A volte le viti dei mobili fai da te non sono proprio ‘giuste’ per i vari buchi presenti sulle parti da montare. Questo vi obbliga a fare una grande forza con il cacciavite, rischiando di rovinarle e rendere così ancora più difficile le operazioni di assemblaggio. Con un buon avvitatore potrete fare molta meno fatica, avvitando le viti in un batter d’occhio. L’elettroutensile non costa molto e solitamente viene venduto con un kit di punte adatte a qualsiasi vite, inoltre potrete usarlo anche per svitare, utile quando dovete smontare il mobile nel caso non vi serva più e lo volete vendere, o magari state affrontando un trasloco.

Set di brugole

Diciamoci la verità, quante volte vi serve una brugola e non la trovate? Solitamente queste sono incluse nelle confezioni dei mobili fai da te, ma in molti si dimenticano di conservarle. Si tratta comunque di brugole di qualità abbastanza scadente, quindi perché non procurarsi un buon set che comprende vari pezzi di diverse dimensioni? Potrà tornare utile per lavorare sui bulloni di altri oggetti, elettrodomestici e veicoli.

Trapano

Non tutti i mobili fai da te richiedono utensili base, alcuni infatti potrebbero necessitare di buchi aggiuntivi da creare usando il trapano. Questo utensile è indispensabile specialmente per montare mobili al muro, nella fattispecie alcuni armadi e cassettiere che necessitano maggiore stabilità, così come pensili e mensole. Un buon trapano non dovrebbe mancare nella vostra cassetta degli attrezzi, potrete trovarne diversi modelli venduti a prezzi convenienti. Una buona soluzione è acquistare un trapano avvitatore, così potrete usarlo sia per forare sia per applicare le viti con facilità e rapidità.

Seghetto e martello

Questi due utensili molto semplici si rivelano fondamentali, il primo per tagliare i pezzi di compensato e il secondo per piazzare i chiodi. Chiaramente se comprate mobili fai da te da un qualsiasi mobilificio non ci sarà da intervenire sui pezzi in quanto già predisposti per l’assemblaggio, ma nel caso vogliate provare a costruire un mobile da zero allora sono davvero indispensabili.

Livella

Vi sarà capitato di montare una mensola non proprio allineata. Con una livella potrete prendere bene le misure e segnare il punti giusti dove fissare i chiodi, in modo da poter sistemare correttamente i pensili. Anche per il montaggio dei mobili fai da te la livella può tornare molto utile, specialmente quando dovete assemblare un armadio con molti scomparti da allineare perfettamente con le ante.

