Risale leggermente la curva dei contagi in provincia

La curva epidemica risale leggermente in provincia di Ragusa. Il virus circola ancora, ma ci si ammala molto meno. Secondo l’ultimo bollettino di oggi la provincia di Ragusa conta 225 totali a fronte dei 218 di ieri. La situazione è stabile in quasi tutte le città iblee. A Modica i numeri delle positività al covid-19 restano uguali a quelli di ieri, stessa cosa vale per le altre città, non si può dire lo stesso per Vittoria che continua ad avere il maggior numero di contagi in provincia con 98 positivi. Risalgono i contagi a Ragusa, Monterosso Almo e Pozzallo anche se di poco. Buone notizie dagli ospedali, in cui continua ad affievolirsi sensibilmente la pressione sui reparti: si contano 20 ricoverati di cui 6 in terapia intensiva. Aumentano i guariti dall’inizio della pandemia, che superano i 7617 mentre i decessi restano 197.

Questa la suddivisione per città: 5 ad Acate, 5 a Chiaramonte Gulfi, 23 a Comiso, 0 a Giarratana, 6 a Ispica, 22 a Modica, 1 a Monterosso Almo, 5 a Pozzallo, 55 a Ragusa, 2 a Santa Croce Camerina, 3 a Scicli e 98 a Vittoria.

