Novità dichiarazione Iva 2021. Webinar a cura di Anc Ragusa

Proseguono gli eventi formativi promossi da Anc Ragusa. L’associazione nazionale commercialisti iblea ha promosso, per venerdì 19 febbraio, dalle 15 alle 17,30, un webinar di approfondimento sul tema “Novità dichiarazione Iva 2021”. L’apertura dei lavori e i saluti istituzionali saranno affidati al presidente Anc Ragusa, Rosa Anna Paolino, al presidente Anc nazionale, Marco Cuchel, e al presidente dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Ragusa, Maurizio Attinelli. A relazionare, invece, sarà l’esperto Ernesto Gatto, commercialista in Palermo. Tra le materie che saranno oggetto di trattazione: gli effetti in dichiarazione dell’Iva periodica dovuta e non versata; le modifiche alle lettere d’intento esportatori abituali; i riflessi Iva dell’e-commerce diretto e indiretto; la compensazione credito Iva 2022 visto di conformità ed esoneri da voto Isa; le proroghe versamenti periodici causa emergenza Covid 19; le modifiche alle aliquote Iva; memorizzazione e trasmissione incassi giornalieri; cashback e lotteria scontrini. “Come sempre – sottolinea il presidente di Anc Ragusa, Rosa Anna Paolino – ci soffermeremo su argomenti di stretta attualità che riguardano da vicino le problematiche con cui i colleghi si confrontano ogni giorno, in attesa dei nuovi ristori che a breve dovrebbero essere varati dal Governo Draghi. Come professionisti, chiediamo al nuovo Governo più attenzione alle problematiche fiscali sotto il profilo delle semplificazioni. Ora più che mai, in questo periodo caratterizzato dalla pandemia, è necessario riuscire a rimanere al passo con i tempi per le continue novità che si registrano giorno dopo giorno e che giocoforza riguardano il nostro settore”.

Salva