Pozzallo. Insediato il nuovo direttivo cittadino della Fipe

Si è insediato a Pozzallo il nuovo direttivo cittadino della Fipe. La riunione alla presenza del presidente provinciale Confcommercio Ragusa, Gianluca Manenti, e del presidente sezionale dell’associazione di categoria, Giuseppe Cassisi, nella sede cittadina dell’associazione di categoria. Dopo un proficuo confronto, il direttivo ha nominato presidente Daniele Agosta, vice Sara Gray Cannata. Gli altri componenti dell’organismo sono: Graziana Paolino, Concetta Carpenzano, Raffaele Terranova, Emiliano Ciacera Macauda, Giovanni Petriligieri, Gianpiero Gennaro, Rosario Agosta, Tommaso Lorenzo, Ivano Gerbino. La Fipe di Pozzallo ha avuto modo di prendere atto della gravità dei problemi con cui gli operatori del settore si stanno confrontando in questo periodo, a cominciare dalla questione degli affitti per non parlare di quella concernente l’erogazione dei mancati ristori. Fipe intende interloquire con l’amministrazione comunale per verificare quali possono essere le basi per attivare un percorso condiviso che consenta di interloquire con i Governi nazionale e regionale soprattutto per ricevere le risposte auspicate tese ad assicurare un minimo di continuità ai titolari di pubblici esercizi che, altrimenti, rischiano di dovere chiudere in via definitiva i battenti.

